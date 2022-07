Atletica, Mondiali Eugene 2022: 60 convocati per l’Italia, presenti Jacobs e Tamberi (Di lunedì 4 luglio 2022) Saranno 60 gli azzurri che faranno parte della squadra italiana ai Mondiali di Atletica in programma a Eugene (Oregon, Stati Uniti) dal 15 al 24 luglio. Il direttore tecnico, Antonio La Torre, ha diramato la lista formata da 29 uomini e 31 donne. Non mancheranno Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri e nella 4×100, e Gianmarco Tamberi, campione del salto in alto, così come Massimo Stano, impegnato nella 35 km. presenti gli staffettisti Filippo Tortu (200 e 4×100), Fausto Desalu (200 e 4×100) e Lorenzo Patta (4×100), i finalisti olimpici della 4×400 Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, il triplista Andrea Dallavalle, il siepista Ahmed Abdelwahed, il pesista Nick Ponzio. Tra le donne, le finaliste Mondiali indoor Elena Vallortigara (salto in alto) ed Elisa ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Saranno 60 gli azzurri che faranno parte della squadra italiana aidiin programma a(Oregon, Stati Uniti) dal 15 al 24 luglio. Il direttore tecnico, Antonio La Torre, ha diramato la lista formata da 29 uomini e 31 donne. Non mancheranno Marcell, oro olimpico nei 100 metri e nella 4×100, e Gianmarco, campione del salto in alto, così come Massimo Stano, impegnato nella 35 km.gli staffettisti Filippo Tortu (200 e 4×100), Fausto Desalu (200 e 4×100) e Lorenzo Patta (4×100), i finalisti olimpici della 4×400 Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, il triplista Andrea Dallavalle, il siepista Ahmed Abdelwahed, il pesista Nick Ponzio. Tra le donne, le finalisteindoor Elena Vallortigara (salto in alto) ed Elisa ...

