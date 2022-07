Atalanta, Zappacosta si ferma per infortunio (Di lunedì 4 luglio 2022) Comincia male la stagione dell’Atalanta: si ferma Zappacosta. Per l’esterno c’è una lesione al retto femorale della gamba destra Comincia male la stagione dell’Atalanta, che al primo giorno di ritiro perde subito un pezzo importante. Si ferma infatti Zappacosta. L’esterno, come riportato dal club bergamasco, durante un allenamento individuale si è infortunato. La cartella clinica parla di una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Comincia male la stagione dell’: si. Per l’esterno c’è una lesione al retto femorale della gamba destra Comincia male la stagione dell’, che al primo giorno di ritiro perde subito un pezzo importante. Siinfatti. L’esterno, come riportato dal club bergamasco, durante un allenamento individuale si è infortunato. La cartella clinica parla di una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

