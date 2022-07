Atalanta, si ferma Zappacosta: lesione al retto femorale della gamba destra (Di lunedì 4 luglio 2022) La stagione dell’Atalanta comincia già con una defezione importante. La società bergamasca, il cui ritiro è cominciato proprio oggi, ha comunicato che, nel corso di un allenamento individuale nei giorni scorsi, Davide Zappacosta ha riportato un infortunio importante. Si tratta di una una “lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine”, con le tempistiche del recupero che verranno valutate in base all’evoluzione della cartella clinica dell’esterno. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) La stagione dell’comincia già con una defezione importante. La società bergamasca, il cui ritiro è cominciato proprio oggi, ha comunicato che, nel corso di un allenamento individuale nei giorni scorsi, Davideha riportato un infortunio importante. Si tratta di una una “di alto grado del muscolocosciacon interessamento del tendine”, con le tempistiche del recupero che verranno valutate in base all’evoluzionecartella clinica dell’esterno. SportFace.

