Atalanta, è il giorno del raduno: chi c’è e cosa manca a Gasperini (Di lunedì 4 luglio 2022) Bergamo. Inizia ufficialmente oggi la stagione 2022/23 dell’Atalanta. A Zingonia sono attesi i giocatori per il raduno, i primi test fisici della stagione prima della partenza per il ritiro di Clusone, fissato per l’8 luglio e che durerà fino al 16. Quella che viaggerà alla volta della Val Seriana sarà probabilmente una versione della rosa ancora molto provvisoria, considerando un mercato ancora in pieno fermento, con tanto di immancabili telenovele — Ederson insegna. I rientri dai prestiti hanno reso folta un gruppo la cui profondità in alcune posizioni è stata messa in discussione durante la scorsa annata. La porta è uno dei reparti più sicuri e definiti, con Juan Musso che sarà il numero 1 e Marco Sportiello il suo vice, con Rossi confermato come terzo. La presenza ‘ingombrante’ potrebbe essere quella di Marco Carnesecchi, obbligato ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 luglio 2022) Bergamo. Inizia ufficialmente oggi la stagione 2022/23 dell’. A Zingonia sono attesi i giocatori per il, i primi test fisici della stagione prima della partenza per il ritiro di Clusone, fissato per l’8 luglio e che durerà fino al 16. Quella che viaggerà alla volta della Val Seriana sarà probabilmente una versione della rosa ancora molto provvisoria, considerando un mercato ancora in pieno fermento, con tanto di imbili telenovele — Ederson insegna. I rientri dai prestiti hanno reso folta un gruppo la cui profondità in alcune posizioni è stata messa in discussione durante la scorsa annata. La porta è uno dei reparti più sicuri e definiti, con Juan Musso che sarà il numero 1 e Marco Sportiello il suo vice, con Rossi confermato come terzo. La presenza ‘ingombrante’ potrebbe essere quella di Marco Carnesecchi, obbligato ...

