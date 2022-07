Astronauti russi con la bandiera delle Repubbliche del Donbass sulla Iss | «Celebriamo sulla Terra e nello spazio»

Pubblicità

ricky_pru : Lo stazione spaziale è un luogo di pace e di collaborazione fra i popoli. Detto questo, chi vi ha fatto compiere qu… - FabrizioDellaL1 : Sono complici degli assassini del Cremlino! - MariaSemeraro19 : Ma festaggiate cosa? Morti e distruzioni? Ma andate a?? MERDE! - 55marti1 : Gli astronauti russi a bordo della Iss festeggiano la conquista della regione del Lugansk - 4lreadyTaken : RT @Happy4Trigger: Gli astronauti russi hanno celebrato la 'liberazione' del #Luhansk oblast sulla ISS. La bandiera era nei loro effetti pe… -

... citando l'interdipendenza tra i segmenti statunitensi edella stazione. In quella occasione ... GliNasa si sono addestrati per potenziali voli Soyuz verso la Iss, mentre alcune ...Guerra in terra e nello spazio. Glia bordo della Stazione Spaziale Internazionale sono stati fotografati oggi mentre festeggiano la conquista da parte del Cremlino della regione ucraina orientale di Lugansk. Roscosmos, ...Un libro che non può mancare a tutti gli appassionati di storie interstellari, di astronavi, di grandi eroi dello spazio, dal volo del primo astronauta russo Juri Gagarin sino ai giorni nostri o quasi ...Prosegue la guerra in Ucraina: l'esercito di Putin ha conquistato l'intera regione di Lugansk e mira a nuovi obiettivi.