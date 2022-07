Assogiocattoli | Gianfranco Ranieri nuovo presidente

(Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'assemblea dei soci, riunitasi giovedì 30 giugno a Milano, ha eletto il consiglio direttivo e i revisori dei conti dell'associazione per il triennio 2022-2025. Ilconsiglio e i tre revisori dei conti si sono poi riuniti per eleggere ildi Flora srl è stato elettoe succede a Roberto Marelli di Artsana, in carica per due mandati dal 2016 al 2022. Ilconsiglio direttivo dell'associazione è adesso composto da: Claudio Basile di Eqsg, Michele Basili di Simba Toys, Dario Bertè di Trudi, Claudio Borella di Borella, Maurizio Borgonovo di U. Borgonovo, Dino Canuti di Spinmaster, Marco Capone di Lego, Anna Maria ...

