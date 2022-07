Assegnazioni provvisorie docenti, dal 7 si valutano le domande. Risultati in anticipo entro fine luglio. Poi le supplenze (Di lunedì 4 luglio 2022) Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti: il Ministero ha dato una timeline ben definita perché si tratta di una operazione propedeutica a immissioni in ruolo e supplenze. entro il 1° settembre tutti i tasselli dell'organico dovranno essere al loro posto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022)e utilizzazioni: il Ministero ha dato una timeline ben definita perché si tratta di una operazione propedeutica a immissioni in ruolo eil 1° settembre tutti i tasselli dell'organico dovranno essere al loro posto. L'articolo .

