Ascolti TV | Domenica 3 luglio 2022. Mina Settembre in replica (17.4%) doppia Canale 5 (9.4%). Sport: l'argento del Settebello 6.6%, la Formula 1 vola su Sky (13.6%) e Tv8 (14.4%), il Tour sale all'arrivo (12.9%) 

Settebello argento ai Mondiali 2022 di Pallanuoto Nella serata di ieri, Domenica 3 luglio 2022, su Rai1 la replica di Mina Settembre ha conquistato 2.473.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 Room ha raccolto davanti al video 1.253.000 spettatori con uno share del 9.4%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 936.000 spettatori (6.3%) e 9-1-1 Lone Star 855.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Supereroe per caso è scelto da 792.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 796.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Perfetti sconosciuti totalizza un a.m. di 650.000 spettatori (4.6%). Su La7 Non è l'Arena in replica ha registrato 653.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte di circa mezz'ora e ...

