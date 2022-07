Appaloosa | un western girato con passione e bravura

(Di lunedì 4 luglio 2022)Raimovie, ore 21.10. Con Ed Harris, Viggo Mortensen, Renè Zellweger. Regia di Ed Harris. Produzione Usa 2008. Durata: 1 ora e 54 minuti LA TRAMA Due famosi pistoleri vengono ingaggiati dai maggiorenti di una cittadina del West perchè la ripuliscono da una banda di killers nel foglio paga di un biscazziere. Per ripulire ripuliscono anche se la situazione è non poco complicata da una vedova di facilissimi costumi che prima irretisce uno dei pistoleri e poi si mette col biscazziere. Le cose saranno raddrizzate dal pistolero che non s'è fatto irretire. PERCHÈ VEDERLO Perché èconda Ed Harris, uno che se potesse farebbe solo(un peccato per lui, per Kevin Costner, per Tommy Lee Jones, che il genere sia irrimediabilmente morto e sepolto). Comunque ...

