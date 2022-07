Apocalisse, "cosa hanno trovato negli Usa": i segnali inequivocabili (Di lunedì 4 luglio 2022) La pandemia, poi la guerra, poi la siccità, mancano le locuste. Ci correggiamo: mancavano, sono arrivate pure quelle, e non solo. I raccolti degli Stati Uniti occidentali sono stati presi d'assalto da sciami di voraci grilli mormoni, insetti grandi fino a otto centimetri, i cui attacchi sono stati definiti dagli allevatori e coltivatori americani «davvero biblici». Così parla uno di loro, Skye Krebs, all'Associated Press: «sulle autostrade, una volta che li uccidi, allora arrivano gli altri». Infatti i grilli mormoni sono cannibali, e perciò si sfamano anche sui loro simili, vivi o morti. Anche se i grilli mormoni flagellano i campi dell'Oregon e dello Utah dall'Ottocento (e infatti il loro nome deriva dal fatto che erano proprio i campi dei coloni mormoni a essere invasi), di recente la situazione è molto peggiorata a causa dell'estrema siccità e dall'innalzamento delle temperature, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) La pandemia, poi la guerra, poi la siccità, mancano le locuste. Ci correggiamo: mancavano, sono arrivate pure quelle, e non solo. I raccolti degli Stati Uniti occidentali sono stati presi d'assalto da sciami di voraci grilli mormoni, insetti grandi fino a otto centimetri, i cui attacchi sono stati definiti dagli allevatori e coltivatori americani «davvero biblici». Così parla uno di loro, Skye Krebs, all'Associated Press: «sulle autostrade, una volta che li uccidi, allora arrivano gli altri». Infatti i grilli mormoni sono cannibali, e perciò si sfamano anche sui loro simili, vivi o morti. Anche se i grilli mormoni flagellano i campi dell'Oregon e dello Utah dall'Ottocento (e infatti il loro nome deriva dal fatto che erano proprio i campi dei coloni mormoni a essere invasi), di recente la situazione è molto peggiorata a causa dell'estrema siccità e dall'innalzamento delle temperature, ...

Dandrea8D : @a_meluzzi Continuano solo perché non sanno cosa è scritto in Apocalisse di Giovanni 5:5 Dio sia sempre la tua Avan… - BCicirello : @B63246675BryBry Poi la fede è una cosa personale, io ho il mio modo per percepire Dio, so che non mi crederai, ma… - screamingoverhs : RT @ludsogolden: Noi ridiamo e scherziamo, ma vi immaginate cosa potrebbe realmente succedere, se, un giorno, i Larry uscissero allo scoper… - tommominielf : RT @ludsogolden: Noi ridiamo e scherziamo, ma vi immaginate cosa potrebbe realmente succedere, se, un giorno, i Larry uscissero allo scoper… - ella_me01 : RT @ludsogolden: Noi ridiamo e scherziamo, ma vi immaginate cosa potrebbe realmente succedere, se, un giorno, i Larry uscissero allo scoper… -