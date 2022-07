Anziani in balia dell’estate, il Municipio Roma Centro annuncia per loro l’iniziativa dei Punti Bu e Verdi (Di lunedì 4 luglio 2022) Un’estate torrida e per la maggior parte di noi, economicamente devastante. Pensiamo dunque in questi giorni ai più Anziani, a quanti costretti a ‘sopravvivere’ con una pensione a dir poco ridicola, spesso soli e nemmeno troppo in salute. Ecco allora che, nell’ambito di un’iniziativa rivolta anche ad altri municipi, che il Primo (Roma Centro), annuncia per loro un’interessante alternative alle assolate panchine di una piazza, o le faticose passeggiate urbane in mezzo alla canicola. La consigliera del Pd del Muncipio I annuncia il via all’iniziativa dei Punti Blu e di quelli Verdi Come annuncia la consigliera del Municipio I, Claudia Santoloce: “Abbiamo ancora qualche giorno per le iscrizioni ai ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) Un’estate torrida e per la maggior parte di noi, economicamente devastante. Pensiamo dunque in questi giorni ai più, a quanti costretti a ‘sopravvivere’ con una pensione a dir poco ridicola, spesso soli e nemmeno troppo in salute. Ecco allora che, nell’ambito di un’iniziativa rivolta anche ad altri municipi, che il Primo (),perun’interessante alternative alle assolate panchine di una piazza, o le faticose passeggiate urbane in mezzo alla canicola. La consigliera del Pd del Muncipio Iil via aldeiBlu e di quelliComela consigliera delI, Claudia Santoloce: “Abbiamo ancora qualche giorno per le iscrizioni ai ...

