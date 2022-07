Antonio Cripezzi cantante dei Camaleonti | età quando è morto | vita privata | moglie | figli | malattia | canzoni | FOTO

Pubblicità

Scopriamo cosa c'è da sapere su, il tastierista e cantante dei Camaleonti scomparso il 3 luglio 2022.è stato uno dei membri storici della famosa band italiana i Camaleonti. Il cantante è stato ...La cena, poi l'ultimo concerto e il ritorno in albergo a San Giovanni Teatino. Sono queste le ultime tappe della vita di, per gli amici Tonino, 76enne storico leader dei Camaleonti trovato morto domenica mattina. A fare la scoperta è stato Valerio Veronese, il chitarrista, che ha bussato alla porta ...Antonio Cripezzi, il cantante dei Camaleonti, è morto. Ripercorriamo insieme la sua biografia privata e artistica.A fare la scoperta è stato Valerio Veronese, il chitarrista, che ha bussato alla porta della sua camera intorno alle 10: a far scattare l'allarme, la moglie di Cripezzi. «Lo ha chiamato come ogni matt ...