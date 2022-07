Anniversario Berry White | la leggenda della musica pop and soul

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 4 luglio 2022) Life&People.it Oggi, lunedì 4 luglio 2022, si celebra il diciannovesimomorte di Barry, uno degli artisti più importantistoria del. I numeri parlano per lui: in carriera infatti il musicista ha collezionato ben due Grammy Awards, vendendo la bellezza di oltre 100 milioni di dischi. Ripercorriamo allora il percorso del mito statunitense, scomparso nel 2003. Un’adolescenza difficile Barrynasce in Texas, nello specifico a Galveston, quasi per caso da un punto di vista logistico. La madre infatti al tempo si reca al sud degli Stati Uniti per far visita ad alcuni parenti, decidendo poi di prolungare il suo soggiorno fino al parto. La sua vita però è destinata ad essere a Watts, in California, una zona molto complicata ad altissima densità ...