Anna Tatangelo spettacolare sullo yacht | mamma mia | come si mostra | Guarda

(Di lunedì 4 luglio 2022) Vacanze esclusive a Taormina per, che si concede una pausa a bordo di unonelle acque al largo della meravigliosa località siciliana. Il tutto viene raccontato dalla cantante direttamente sul suo profilo Instagram, laddove pubblica delle foto... semplicemente pazzesche. Il fisico di, infatti, è da urlo. E il bikini con cui silo esalta al meglio: un corpo strepitoso che è il frutto dei duri allenamenti a cui lasi sottopone con costanza. Le immaginidetto sono state pubblicate sul suo profilo Instagram: eccola in posauna modella su un set fotografico, capelli sciolti al vento, occhiali da sole e sguardo serio e intrigante. Semplicemente meravigliosa: e i suoi fan la ...

Pubblicità

infoitcultura : Anna Tatangelo, il bikini fa impazzire tutti | La foto è virale - AleCalabrese4 : @RatzingerDixit domani mattina alle ore 7:00 entrerà nella Chiesa Cattolica della Terra l ' Angelo Custode di Anna… - infoitcultura : Anna Tatangelo, la mini gonna rivela le gambe pazzesche | Che fisico - infoitcultura : Anna Tatangelo, sirena sexy a Taormina – Foto - redazionerumors : Anna Tatangelo ha incantato i suoi fan postando su Instagram alcuni scatti super sexy in cui appare come una sirena… -

La cantante di Sora mostra un panorama strepitoso a bordo di uno ...e la sua estate da single: talmente bollente da scottare. La proposta per la cena a Taormina non ha paragoni: è fantastica Estate da single quella del 2022 per. La bella ...Il suo fisico paradisiaco è stato avvistato tra le onde avvolto da un bikini sulle tonalità dorate che risalta le curve prorompenti della bella cantante di Sora. Dopo una stagione impegnativa, si rila ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...