Anna Agio, tra cyberbullismo e reveng porn. "Ai coetanei: non abbiate paura del giudizio altrui" (Di lunedì 4 luglio 2022) Anna ha la voce sottile. Sembra esitante, invece è precisa. Lo senti, che pensa sempre prima di dire qualsiasi cosa. Ha sedici anni compiuti da pochi giorni, e già alcune prove da attrice importanti. Anna ha una maturità non comune, e allo stesso tempo sembra fragile. Anna Agio, giovanissima attrice fiorentina Anna ha un padre docente universitario di fisica, una mamma medico, ricercatrice farmaceutica. Una famiglia colta, che però non le ha messo i bastoni fra le ruote: al contrario, sua madre è la sua prima fan. Anna ha vissuto l'infanzia in Svizzera, a Zurigo, per poi tornare a Firenze, dove studia in un liceo con indirizzo linguistico. Parla inglese e francese: ha un po' meno feeling con il tedesco. Lei è Anna Agio, giovane attrice fiorentina.

