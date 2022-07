(Di lunedì 4 luglio 2022) IT, parteciperanno rappresentanti del governo e delle istituzioni, autorità ed esponenti del mondo economico e finanziario. L'sarà anche l'occasione per discutere di innovazione e ...

All'evento, che sarà trasmesso in streaming sul sito dell'e su ANSA. IT, parteciperanno rappresentanti del governo e delle istituzioni, autorità ed esponenti del mondo economico e finanziario. L'...martedì 21 giugno 2022 la Certosa del Galluzzo ospita il Coro "La Martinella" del Cai di ... Presidente dellaFondazione Santa Maria Nuova, Andrea Mati Paesaggista e vivaista eBalducci, ... Ania:domani assemblea annuale, focus su rilancio paese, Pnrr Fare il punto sullo stato dell'industria assicurativa e sul ruolo che le assicurazioni potranno avere per il rilancio dell'Italia in questi anni difficili. (ANSA) ...Compagnie riunite dopo Signorini. Sala con Tronchetti per la «Storia al futuro». Brunetta e Messa per De Blasio. Le tendenze macro di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ...