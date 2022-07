Andrea Delogu | spunta il selfie senza trucco | com’è completamente al naturale

Pubblicità

RadioItalia : Non perdetevi l'appuntamento con la prima puntata di #TimSummerHits! Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popo… - RomitoAnto : RT @dea_channel: comunque la divina Andrea Delogu sta seriamente ipotecando il titolo di Diva dell'estate 2022 @andreadelogu ?????????????? https… - markkaltagiron : RT @_nientedadire_: Avere Andrea Delogu,Ema Stokholma,Lodovica Comello, Elenoire Casalegno,Giulia Salemi,Paola Di Benedetto e perchè no Ste… - FedericoGori2 : RT @dea_channel: comunque la divina Andrea Delogu sta seriamente ipotecando il titolo di Diva dell'estate 2022 @andreadelogu ?????????????? https… - InfoCinema2 : “Sono dislessica e disgrafica”, rivela Andrea Delogu #dislessica #disgrafica #AndreaDelogu #curiosità #film… -

ComingSoon.it

... Pierfrancesco Favino, Gianni Morandi, Milly Carlucci, Serena Autieri, Nancy Brilli, Fiona May, Cesare Prandelli, Mara Maionchi, Monica Bellucci, Fiorello, Marco Mengoni, Mara Venier,, ..."Tim Summer Hits" cone Stefano De Martino sembra la radio con lo schermo, niente di brutto ma neanche una mezza idea. Il commento di Alessandra Comazzi per la rubrica Cose di Tele ... Andrea Delogu conduce Tim Summer Hits: Tutto sulla presentatrice Andrea Delogu è una stella della tv ed è molto seguita sui social: sul suo profilo Instagram si è mostrata anche senza trucco, l'avete vistaA Portopiccolo la bellezza danza sulle punte. Per tutto il mese di luglio, nelle serate di mercoledì, la compagnia Twister Entertainment guidata dal famoso coreografo Simone Di Pasquale, superstar del ...