Pubblicità

vigilidelfuoco : #Roma, #incendio Aurelia zona Massimina: prosegue intervento #vigilidelfuoco, fiamme abbassate ma ancora attive e a… - GuadagnoRaffae2 : RT @ilfoglio_it: Vento, sterpaglie non tagliate e temperature da bollino rosso. Il trittico perfetto colpisce ancora e a Roma scoppia di nu… - Alice_Vogue : RT @MariaWedde: 'Dunque nulla di nuovo da questa altezza Dove ancora un poco senza guardare si parla E nei capelli il vento cala la sera' F… - mad737 : RT @asmistaken: Ancora l'eco delle tue chimere,smeraldi fuggiti dal sonno,con quel suono breve e sfuggente,che quasi brilla e poi svanisce… - giomo2 : RT @ilfoglio_it: Vento, sterpaglie non tagliate e temperature da bollino rosso. Il trittico perfetto colpisce ancora e a Roma scoppia di nu… -

L'Eco di Bergamo

L'episodio più grave, ad ora, con la conta dei danniin corso, nel Piacentino, dove un uomo ... abitazioni lesionate e cantieri devastati da pioggia e raffiche di. L'uomo deceduto in ...Adesso fiuta ile avverte: attenti all'autunno, alla protesta anti - sistema che monta, ... Dottor Piepoli, esisteun elettorato di centrodestra in Italia O abbiamo gli elettori di Fdi, ... Ancora vento in Bergamasca, cadono alberi in città e provincia - Foto Dal giorno più caldo dell'anno, almeno sino ad ora, con punte sino a 37 gradi, si è così passati a un crollo repentino delle temperature A causa del temporale in transito ci sono stati danni alla fier ...Spigno Monferrato, nell’Alessandrino, raffiche di vento ad oltre cento chilometri orari hanno abbattuto il tetto di una chiesa. A Niella Tanaro, nel Cuneese, un fulmine ha colpito il campanile della c ...