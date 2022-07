Amici | la verità sulla lite tra Elodie e Anna Pettinelli | le parole della cantante

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nel weekend ha fatto molto discutere lo scambio di battute avvenuto tra– per l’occasione nelle vesti di conduttrice – edsul palco dell’RDS Summer Festival a Ostia. La speaker radiofonica e l’ex allieva di, oggidi successo, hanno avuto un breve botta e risposta conche accusava ladi essere sempre aggressiva con lei e quest’ultima che le faceva il verso.22, accanto ai professori ci saranno i “motivatori”: chi sono e cosa faranno Delle nuove figure entreranno nel castprossima edizione del talent di Maria De Filippi, che presenterà parecchie novità ...

Pubblicità

sborra_boy : RT @paolofrigerio4: @barbarab1974 Tranquilla, ormai è appurato che ai telegiornali raccontano verità inesistenti. Dobbiamo solo armarci di… - Giuseppe_alari : Cari amici vi offro oggi il Giornalista Roberto Mazzoni che ci informa sulla Guerra in Ucraina… - Mario44623861 : RT @Geronim22285766: Di Maio Minaccia gli Italiani?! Ci stiamo già nel Baratro!fatti i cazzi tuoi! Pupazzetto Playmobil! Se si va a votare… - ChristianCaded1 : RT @Geronim22285766: Di Maio Minaccia gli Italiani?! Ci stiamo già nel Baratro!fatti i cazzi tuoi! Pupazzetto Playmobil! Se si va a votare… - eowyn962010 : RT @Geronim22285766: Di Maio Minaccia gli Italiani?! Ci stiamo già nel Baratro!fatti i cazzi tuoi! Pupazzetto Playmobil! Se si va a votare… -

ComingSoon.it

Ma stavolta il magistrato non riuscirà a farcela: Mariano verrà aggredito e ferito in carcere, cosa che galvanizzerà tantissimo il losco Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e i suoi... Insomma, ...Laè che i 5stelle non esistono più, sono implosi sotto il peso delle loro stesse menzogne. ... che sta svendendo l'Italia pezzo a pezzo ai suoidelle multinazionali. ItalExit esiste solo ... Amici: Aka7even svela la verità sul rapporto con la ballerina Giulia Stabile