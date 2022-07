Amichevoli Napoli estate 2022 | si inizia contro la Bassa Anaunia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo il terzo posto nello scorso campionato, ilsi prepara ad affrontare la prossima stagione con il ritorno di Champions League. Per preparare al meglio la condizione in vista dell’inizio del campionato, previsto a Verona il 15 agosto, gli azzurri affronteranno un doppio ritiro a Dimaro e poi a a Castel di Sangro. Sono state già L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

mikypocho000 : @Parteno92828459 @erosazzurro A me fa veramente ridere che la gente sia convinta che vada tutto bene, sia tutto ok,… - cn1926it : Un grande logo accoglie i tifosi del #Napoli nel ritiro di #Dimaro-Folgarida - PianetaN : Seconda amichevole a Dimaro: modalita' acquisto biglietti Perugia - ContropiedeA : Dopo l'Anaune, la seconda amichevole con il Perugia salirà di livello; a Castel di Sangro altri impegnativi confron… -

Prima, come sempre, le squadre piano piano stanno stilando un calendario diper ... a Klagenfurt) 31 luglio: Marsiglia - Milan (orario da definire)14 luglio:- Bassa Anaunia (...Sogni proibiti, ma neanche più di tanto, restano l'Attaccante serbo del Real Madrid Jovic e Dries Mertens, svincolato dal. Date12 luglio ore 17 Fiorentina vs Real Vicenza 16 luglio,... Napoli, il calendario delle amichevoli precampionato a luglio