Amichevoli Lazio estate 2022 | tutti gli impegni precampionato della squadra di Sarri

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo il quinto postoscorsa stagione, ladi mister Maurizioper il quindicesimo anno consecutivo farà il suo ritiro ad Auronzo di Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo (6-22 luglio). In questo lasso di tempo i biancocelesti saranno impegnati in cinquedi preparazione (orari ancora da concordare): si comincerà domenica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Prima, come sempre, le squadre piano piano stanno stilando un calendario diper ... a Villar Perosa) Data e orario da definire: Juventus - Atletico Madrid10 luglio:- ...Domenica in campo anche la. Calendario4 - 10 luglio Martedì 5 luglio Ore 17:00 L ecce - U. S. D. Postal Calcio Giovedì 7 luglio Orario da definire, Salernitana - Jenback Sabato 9 ... Lazio, amichevole contro il Genoa in Austria Squadre e società al lavoro in vista della partenza anticipata del campionato a metà agosto. A sei settimane dal via ecco la prima pagella ...Calendario precampionato 2022-2023 della Lazio. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei biancocelesti ...