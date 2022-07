Amichevoli Juventus estate 2022 | super sfide contro Barcellona e Real Madrid

Pubblicità

GiuseppeScapato : RT @juventusfans: Il programma delle amichevoli estive della #Juventus. - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: Il programma delle amichevoli estive della #Juventus. - ZonaBianconeri : RT @juventusfans: Il programma delle amichevoli estive della #Juventus. - juventusfans : Il programma delle amichevoli estive della #Juventus. - ZonaBianconeri : RT @Jsocialclubit: 42 giorni da qui al via. Ecco l'agenda. A Villar Perosa unico test italiano #Amichevoli #Juve #Juventus #Preparazione #R… -

Ritiri delle squadre di Serie A 2022/2023: luoghi e dateestate 2022: il programma delle ...Esordio in campionato in trasferta il 14 agosto con un match di prestigio contro laper ...... più obbligo di riscatto) con Zaniolo che non perde occasione per strizzare l'occhio alla. ... quando la Roma già sarà partita per l'Algarve (dove disputerà 4con Sunderland o ...Il programma prevede prima le visite di rito e poi da lunedì 11 il lavoro a tutti gli effetti Chiesa, così come quelli che si vedranno domani agli allenamenti, lavorerà agli ordini dei collaboratori d ...Dalla presentazione di Liverani al nuovo sponsor tecnico, passando per abbonamenti e mercato: la settimana rossoblù.