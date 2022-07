Allarme insalata russa, contaminazione batterica: non consumare questa marca, corri un grave rischio (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Ministero della Salute ha emanato il richiamo che riguarda un lotto di insalata russa soggetto a una pericolosa contaminazione batterica. Allarme insalata russaScatta il richiamo alimentare per l’insalata russa, uno dei prodotti più usati in estate perché facilmente reperibile nei supermercati e nelle gastronomie, andando incontro alle esigenze di chi preferisce mangiare in spiaggia, eliminando l’incombenza di dover cucinare qualcosa a casa. Nello specifico, alcuni giorni fa, il Ministero della Salute, sempre attento alle criticità legate al mondo dei prodotti alimentari, ha provveduto a pubblicare un avviso riguardante un lotto di insalata russa venduto nei supermercati, che ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Ministero della Salute ha emanato il richiamo che riguarda un lotto disoggetto a una pericolosaScatta il richiamo alimentare per l’, uno dei prodotti più usati in estate perché facilmente reperibile nei supermercati e nelle gastronomie, andando incontro alle esigenze di chi preferisce mangiare in spiaggia, eliminando l’incombenza di dover cucinare qualcosa a casa. Nello specifico, alcuni giorni fa, il Ministero della Salute, sempre attento alle criticità legate al mondo dei prodotti alimentari, ha provveduto a pubblicare un avviso riguardante un lotto divenduto nei supermercati, che ha ...

