Alessia Marcuzzi con il pancione è “Boomerissima” | uno scatto vintage per il nuovo show

Una bellissima foto di Alessia Marcuzzi con il pancione manda in tilt i social e ricorda l'appuntamento con "Boomerissima". La bionda conduttrice, ma anche imprenditrice, sa come promuovere al meglio un progetto. Da alcuni giorni sta postando su Instagram – dove ha un seguito di quasi cinque milioni e mezzo di follower – una serie di scatti del suo passato con l'hashtag "Boomerissima", il titolo del suo nuovo show che partirà il 22 novembre, in prima serata, su Raidue. Alessia Marcuzzi: "Boomerissima" è lo show del suo ritorno in Rai. Dopo 25 anni passati a Mediaset, la Marcuzzi è pronta per la nuova avventura televisiva che promuove con una foto allo specchio dove è in dolce attesa.

