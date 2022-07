Albano e Romina ricordano il matrimonio: “Niente luna di miele perché…” (Di lunedì 4 luglio 2022) La coppia più famosa della musica italiana racconta qualche aneddoto del matrimonio e del perché non ha fatto la tradizionale luna di miele. Scopriamolo insieme leggendo l’articolo. Si sa, quando parlano Romina e Albano, non si fa altro che ascoltarli meravigliati. Hanno sempre qualche aneddoto da svelare al pubblico; qualche particolare inedito di esilarante curiosità. Così succede che as Amici, durante il quiz “Quanto mi conosci?”, gioco in cui un elemento della coppia deve porre delle domande all’altro, aggiudicandosi la vittoria in caso di risposte esatte, i due grandi dello spettacolo abbiano dato il là al racconto di alcuni aspetti che anche i fan più sfegatati non conoscevano. C’è da dire che l’episodio risale al periodo della pandemia. Ad ascoltare la coppia canterina, non c’era infatti nessuno ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 luglio 2022) La coppia più famosa della musica italiana racconta qualche aneddoto dele del perché non ha fatto la tradizionaledi. Scopriamolo insieme leggendo l’articolo. Si sa, quando parlano, non si fa altro che ascoltarli meravigliati. Hanno sempre qualche aneddoto da svelare al pubblico; qualche particolare inedito di esilarante curiosità. Così succede che as Amici, durante il quiz “Quanto mi conosci?”, gioco in cui un elemento della coppia deve porre delle domande all’altro, aggiudicandosi la vittoria in caso di risposte esatte, i due grandi dello spettacolo abbiano dato il là al racconto di alcuni aspetti che anche i fan più sfegatati non conoscevano. C’è da dire che l’episodio risale al periodo della pandemia. Ad ascoltare la coppia canterina, non c’era infatti nessuno ...

