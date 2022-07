Al mercato è il momento delle angurie: ideali per un cocktail dissetante (Di lunedì 4 luglio 2022) Bergamo. Sono le angurie il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Disponibili in abbondanti quantitativi: succose e dissetanti, sono l’ideale per rinfrescarsi nelle calde giornate estive. L’areale produttivo di riferimento al momento è quello mantovano, da dove arrivano ottimi esemplari per pezzatura, grado zuccherino e selezione della merce. Le quotazioni sono mediamente più sostenute rispetto ad altri raccolti, come quello dell’Emilia Romagna, a fronte di un livello qualitativo differente. La presenza di un’offerta notevole consente di avere prezzi nella media del periodo facendo buoni acquisiti: le angurie, quindi, sono un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Dotate di molte proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 luglio 2022) Bergamo. Sono leil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Disponibili in abbondanti quantitativi: succose e dissetanti, sono l’ideale per rinfrescarsi nelle calde giornate estive. L’areale produttivo di riferimento alè quello mantovano, da dove arrivano ottimi esemplari per pezzatura, grado zuccherino e selezione della merce. Le quotazioni sono mediamente più sostenute rispetto ad altri raccolti, come quello dell’Emilia Romagna, a fronte di un livello qualitativo differente. La presenza di un’offerta notevole consente di avere prezzi nella media del periodo facendo buoni acquisiti: le, quindi, sono un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Dotate di molte proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono ...

