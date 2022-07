Affari di libri: dieci scrittori, un’unica trama. Così Mariagloria Fontana illumina i suoi interlocutori (Di lunedì 4 luglio 2022) Mariagloria Fontana torna in libreria con una raccolta di interviste ad alcuni scrittori contemporanei, sono: Teresa Ciabatti, Roberto Cotroneo, Viola di Grado, Chiara Gamberale, Liza Ginzburg, Marco Missiroli, Andrea Pomella, Luca Ricci, Nadia Terranova, Emanuele Trevi. Escono direttamente dalla sua rubrica, un vero e proprio cammeo letterario, su Radio Radio, “Affari di libri”. L’omonimo libro esce per Perrone editore e di questa opera resta intanto l’impronta dell’autrice, che ho la fortuna di conoscere un po’. Appena diventata mamma, bellissima, colta. Tiene il filo di una trama, che riguarda i narratori sempre al centro della scena, eppure è lei ad avere la meglio. Piccoli e delicati dettagli, che riconducono prima a lei e poi al resto delle parole pronunciate da altri. Proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)torna in libreria con una raccolta di interviste ad alcunicontemporanei, sono: Teresa Ciabatti, Roberto Cotroneo, Viola di Grado, Chiara Gamberale, Liza Ginzburg, Marco Missiroli, Andrea Pomella, Luca Ricci, Nadia Terranova, Emanuele Trevi. Escono direttamente dalla sua rubrica, un vero e proprio cammeo letterario, su Radio Radio, “di”. L’omonimo libro esce per Perrone editore e di questa opera resta intanto l’impronta dell’autrice, che ho la fortuna di conoscere un po’. Appena diventata mamma, bellissima, colta. Tiene il filo di una, che riguarda i narratori sempre al centro della scena, eppure è lei ad avere la meglio. Piccoli e delicati dettagli, che riconducono prima a lei e poi al resto delle parole pronunciate da altri. Proprio ...

