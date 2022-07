Adriano Celentano | la lunga relazione con Claudia Mori | spunta il retorscena

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 4 luglio 2022)e il retroscena tenuto nascosto per anni circa lacon: ecco di cosa si tratta Lo definiscono Il Molleggiato per via delle sue movenze associate ad alcuni dei suoi brani che hanno fatto la storia della musica italiana: ovviamente non ha bisogno di presentazioni, stiamo parlando di lui,. Tra i brani più famosi che hanno fatto la storia della musica possiamo citarne alcuni come Azzurro, Il ragazzo della via gluck, Stai Lontana da me, Susanna e Prego Grazie Scusi. Di recente èto un retroscena circa la suastoria d’amore conche ha incuriosito i fan. curiosità (foto web)è stato ...