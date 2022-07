Adele: perché “molti miei fan si sono sentiti traditi dalla mia perdita di peso” (Di lunedì 4 luglio 2022) È senza dubbio una delle cantanti più amate degli ultimi anni, e la sua voce è in grado di conquistare chiunque fin dal primo ascolto. Stiamo parlando di Adele, che il 2 luglio è tornata ad esibirsi live dopo ben cinque anni di assenza dalle scene. Ma a far discutere, oltre il suo grande ritorno sul palco, è stata anche una dichiarazione che la pop star ha rilasciato al programma radiofonico Desert Island Discs, in cui ha parlato nuovamente della sua perdita di peso, e della reazione che hanno avuto alcuni fan alla sua nuova immagine. Nel 2020 Adele ha spiazzato il mondo intero mostrandosi in alcune foto pubblicate sui social, in cui è apparsa visibilmente dimagrita. La cantante, infatti, ha perso circa 45 kg nel giro di un anno, e i fan sono rimasti senza parole quando l’hanno vista per la prima ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 luglio 2022) È senza dubbio una delle cantanti più amate degli ultimi anni, e la sua voce è in grado di conquistare chiunque fin dal primo ascolto. Stiamo parlando di, che il 2 luglio è tornata ad esibirsi live dopo ben cinque anni di assenza dalle scene. Ma a far discutere, oltre il suo grande ritorno sul palco, è stata anche una dichiarazione che la pop star ha rilasciato al programma radiofonico Desert Island Discs, in cui ha parlato nuovamente della suadi, e della reazione che hanno avuto alcuni fan alla sua nuova immagine. Nel 2020ha spiazzato il mondo intero mostrandosi in alcune foto pubblicate sui social, in cui è apparsa visibilmente dimagrita. La cantante, infatti, ha perso circa 45 kg nel giro di un anno, e i fanrimasti senza parole quando l’hanno vista per la prima ...

