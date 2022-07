Addio a Lina Basile | maestra del I circolo di Pozzuoli

(Di lunedì 4 luglio 2022), insegnante del 1di, in pensione da qualche anno, si è spenta stamattina all’età di 67 anni. Le esequie si terranno domani, 5 luglio alle ore 10 presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in. I suoi colleghi di sempre esprimono così la loro vicinanza ad una collega tanto Il Blog di Giò.

