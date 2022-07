Adani duro con Tonali | ” Ha un po’ di tutto ma non eccelle in nulla Dovrà essere affiancato…”

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex giocatore e attuale opinionista della Rai Daniele, ha detto la sua sul centrocampista del Milan Alessandro, sicuramente uno dei giocatori più importanti per la conquista dello scudetto della squadra di Stefano Pioli. Al contrario di quel che si potesse pensare,è stato piuttostocon il 8 milanista e le sue L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Stasera la Coppa Italia, tocca a Milan-Torino Arbitri di Coppa Italia, al via i quarti di finale Pioli, parla Padovan: “Più bravo di altri” Il Milan deve vincere per mantenere il passo-Sky, il saluto su Instagram: “Mandato via con una telefonata. Non negozierò mai su…” Diretta tv Sportitalia? Dove vedere amichevole Milan-Pro Sesto ...

Pubblicità

sportli26181512 : Adani: 'Milan, è molto più duro riconfermarsi che affermarsi': Lele Adani, nel corso di uno degli spettacoli a teat… - MilanNewsit : Adani: 'Milan, è molto più duro riconfermarsi che affermarsi' -

Milan News

Oltre al5 - 2 subito dall' Italia dalla Germania nella quarta giornata di Nations League, nel post ... Una reazione che non è piaciuta neppure a Lele, storico ex difensore, ma anche ......di Bobo tv - il canale di Bobo Vieri in cui l'ex bomber parla senza filtri di calcio con Lele,... la contropartita per il Chelsea è Dumfries Cassano è statoanche sull'eventuale ritorno di ... Adani: "Milan, è molto più duro riconfermarsi che affermarsi" Adani: «Il Milan è stato un modello lavorativo, ma bisognerà alzare il livello per competere in Europa». Le parole dell’ex calciatore Lele Adani ha parlato del Milan ai microfoni della Bobo Tv. Ecco l ...Lele Adani, nel corso di uno degli spettacoli a teatro della “Bobo TV", in compagnia di Christian Vieri, Nicola Ventola ed Antonio Cassato, ha parlato così del Milan e su come ...