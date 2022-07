Accusa un malore durante la competizione di Acquathlon: salvata dalla Squadra Nautica della Polizia di Stato (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ successo intorno alle 11,30 di ieri, durante la gara nazionale di “Aquathlon”, quando un poliziotto in servizio di pattugliamento a bordo dell’acquascooter della Polizia di Stato lungo il Canale Navigabile, ha notato con la coda dell’occhio una giovane nuotatrice in evidente difficoltà che chiedeva aiuto, agitando le braccia. Nel giro di pochi istanti l’atleta è sparita nelle acque del Mar Grande ed il nostro collega non ha potuto far altro che tuffarsi per cercare di riportarla a galla. Le operazioni di salvataggio, complice anche le correnti marine che spingevano a largo, sono state estremamente problematiche. Il poliziotto, con l’ausilio di un altro collega, è riuscito a caricare a bordo il corpo privo di sensi della giovane atleta e, con difficoltà, è riuscito ad ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ successo intorno alle 11,30 di ieri,la gara nazionale di “Aquathlon”, quando un poliziotto in servizio di pattugliamento a bordo dell’acquascooterdilungo il Canale Navigabile, ha notato con la coda dell’occhio una giovane nuotatrice in evidente difficoltà che chiedeva aiuto, agitando le braccia. Nel giro di pochi istanti l’atleta è sparita nelle acque del Mar Grande ed il nostro collega non ha potuto far altro che tuffarsi per cercare di riportarla a galla. Le operazioni diggio, complice anche le correnti marine che spingevano a largo, sono state estremamente problematiche. Il poliziotto, con l’ausilio di un altro collega, è riuscito a caricare a bordo il corpo privo di sensigiovane atleta e, con difficoltà, è riuscito ad ...

