A peggiorare le cose l'attesa per la biografia del principe Harry (Di lunedì 4 luglio 2022) William e Harry, i due fratelli che non si parlano praticamente più. Lo hanno confermato anche in occasione del recente Giubileo di Platino della regina Elisabetta, con Harry e Meghan invitati a un solo evento e tenuti lontani dal resto della Royal Family. Il nuovo libro di Antonio Caprarica analizza appunto la crisi del loro rapporto, un tempo in apparenza indistruttibile e oggi minato da tensioni e accuse. Ma sono davvero nemici, William e Harry? «In questo momento lo sono sicuramente» risponde Caprarica. «Forse c’è ancora un lumicino, un piccolo spiraglio di speranza, ma dipende molto da quello che Harry farà e dirà nella sua annunciata autobiografia.» Leggi anche › principe William: il futuro re ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 luglio 2022) William e, i due fratelli che non si parlano praticamente più. Lo hanno confermato anche in occasione del recente Giubileo di Platino della regina Elisabetta, cone Meghan invitati a un solo evento e tenuti lontani dal resto della Royal Family. Il nuovo libro di Antonio Caprarica analizza appunto la crisi del loro rapporto, un tempo in apparenza indistruttibile e oggi minato da tensioni e accuse. Ma sono davvero nemici, William e? «In questo momento lo sono sicuramente» risponde Caprarica. «Forse c’è ancora un lumicino, un piccolo spiraglio di speranza, ma dipende molto da quello chefarà e dirà nella sua annunciata auto.» Leggi anche ›William: il futuro re ...

Pubblicità

_lafrancesca : @leoolonghii Io anche quando le cose non sono delle migliori, perché ho paura che in entrambi i casi, le cose possano peggiorare - marcoz984 : @LucioMM1 Per fortuna non lo so se ho ragione, in ogni caso l'accumulo di energia in atmosfera non può che peggiora… - jamesluis87 : Quello che è successo in Marmolada oggi non è un’evento eccezionale, ma la nuova normalità. I ghiacciai delle Alpi… - LERSTAPPEN : Ma perché dobbiamo solo peggiorare sempre le cose io mi rifiuto - me_so_persa : RT @OizaQueensday: Già lo ius scholae è un contentino, ma qui cercano davvero di peggiorare quel razzismo istituzionale già presente. Cosa… -