911 serie tv su Rai 2 | trama episodi 4 luglio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 4 luglio 2022) Latv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 4su Rai 2. Inoltre seguirà anche uno dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA 911 Stagione 4o 6 La maledizione. E’ una giornata tranquilla alla 118, i nostri eroi sono impegnati in operazioni di routine, Buck in particolare sta facendo l’inventario dell’attrezzatura, mentre tutti lo tengono d’occhio per essere certi che si sia ripreso dalla rivelazione shock riguardo al suo passato. Ma Buck non si è solo ripreso, ora è diventato “Buck 3.0”! La pace, però, non è destinata a durare. Complice un pivellino del turno B che, alla domanda come è andata la giornata, risponde “tranquilla”. ...