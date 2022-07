“6 morti | 8 feriti e 20 dispersi” Tragedia sulla Marmolada | frana del ghiacciaio | il video del crollo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 luglio 2022)dove una grossa porzione di unsi è staccata dalla terra, cadendo rovinosamente verso valle. Il distacco si sarebbe verificato nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della. Naturalmente la zona era molto trafficata dagli escursionisti. Il bilancio è di sei, ottodi cui uno grave, e venti. La casualità ha voluto che la valanga di neve, ghiaccio e roccia, nel suo passaggio di circa due chilometri lungo il versante trentino, ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano delle cordate. Il primo allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 13.45. I soccorsi della Protezione civile del ...