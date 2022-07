4 luglio, Festa dell’Indipendenza americana: cos’è e perché si festeggia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il 4 luglio è il giorno della Festa dell’Indipendenza americana: l’evento rappresenta uno dei più importati momenti della storia degli Stati Uniti e viene celebrato in tutto il Paese. cos’è e perché si festeggia? 4 luglio, Festa dell’Indipendenza americana: origini storiche e nascita degli Stati Uniti Il Giorno dell’Indipendenza viene celebrato negli Stati Uniti d’America il 4 luglio di ogni anno. la Festa nazionale è strettamente legata alla Dichiarazione di Indipendenza che recita: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Il 4è il giorno della: l’evento rappresenta uno dei più importati momenti della storia degli Stati Uniti e viene celebrato in tutto il Paese.si? 4: origini storiche e nascita degli Stati Uniti Il Giornoviene celebrato negli Stati Uniti d’America il 4di ogni anno. lanazionale è strettamente legata alla Dichiarazione di Indipendenza che recita: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che ...

