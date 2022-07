Zuccotto ripieno di melenzane | la ricetta siciliana per l’estate

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 3 luglio 2022), in questascopriremo un piatto e un ingrediente proveniente dalla bellissima Sicilia. La regione della Trinacria è una terra ricca di sapori, cultura e storia. Nei tempi estivi iniziano ad essere raccolte le prime, occasione perfetta per preparare un piatto colorato e gustoso. Il colore rosso dei pomodori e il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La caponata: storia edi uno tra i piatti siciliani più gustosi Parmigiana di zucca: diversa, ma comunque squisita Pesce spada in padella: 3 migliori ricette Reginette con crema di carciofi: un primo semplice e gustoso I migliori cibi anticancro secondo gli studi scientifici Piatti piccoli e ...