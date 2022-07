Zhou, incidente a Silverstone: il video dalle tribune (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Il terribile incidente occorso a Zhou Guanyu al via del Gp di Gran Bretagna a Silverstone ripreso dalle tribune dell’autodromo. L’Alfa Romeo del pilota cinese si è ribaltata dopo un contatto nelle prime fasi della gara. Zhou se l’è cavata senza apparenti danni: nessuna frattura. Sugli spalti, mentre la monoposto vola verso le barriere, c’è chi scappa e chi rimane al proprio posto, con macchina fotografica e cellulare pronti all’uso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Il terribileoccorso aGuanyu al via del Gp di Gran Bretagna aripresodell’autodromo. L’Alfa Romeo del pilota cinese si è ribaltata dopo un contatto nelle prime fasi della gara.se l’è cavata senza apparenti danni: nessuna frattura. Sugli spalti, mentre la monoposto vola verso le barriere, c’è chi scappa e chi rimane al proprio posto, con macchina fotografica e cellulare pronti all’uso. L'articolo proviene da Italia Sera.

tancredipalmeri : Mio Dio, foto dell’incidente di Zhou - SkySportF1 : Immagini che lasciano senza fiato Il bruttissimo incidente di Zhou, che sta bene Le ultime LIVE ?… - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - ottopagine : Incidente al via a Silverstone, paura per Zhou ma è cosciente - FrancescoDL80 : RT @marcoconterio: L'incidente di #Zhou è sconvolgente. Mai visto. Le protezioni del circuito, l'halo della macchina, un capolavoro d'ingeg… -