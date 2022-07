Zaniolo, Pedullà: “Nessuna pista estera, il ragazzo vuole la Juventus” (Di domenica 3 luglio 2022) Zaniolo PEDULLA Juventus – Per Zaniolo la prima scelta è la Juventus, secondo quanto raccolto in esclusiva da Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato. In diretta ai microfoni di Sportitalia, il cronista ha escluso la pista estera per il calciatore della Roma. “Nicolò Zaniolo sarà al centro dei prossimi giorni di mercato. Quello che possiamo aggiungere, rispetto alle ricostruzioni dell’ultima settimana, che la pista estera l’ha completamente esclusa. Al netto delle voci che sono circolate nelle ultime ore, Paris Saint-Germain compreso. Sarebbe sorprendente se cambiasse idea, la priorità di Zaniolo resta la Juve, in cima alle sue preferenze. E molto presto, dopo incontri e contatti già ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022)PEDULLA– Perla prima scelta è la, secondo quanto raccolto in esclusiva da Alfredo, giornalista esperto di calciomercato. In diretta ai microfoni di Sportitalia, il cronista ha escluso laper il calciatore della Roma. “Nicolòsarà al centro dei prossimi giorni di mercato. Quello che possiamo aggiungere, rispetto alle ricostruzioni dell’ultima settimana, che lal’ha completamente esclusa. Al netto delle voci che sono circolate nelle ultime ore, Paris Saint-Germain compreso. Sarebbe sorprendente se cambiasse idea, la priorità diresta la Juve, in cima alle sue preferenze. E molto presto, dopo incontri e contatti già ...

Pubblicità

StefaniaStefyss : RT @MatthijsPog: ?? Zaniolo, oggi non ci sono piste estere: vuole solo la Juve. [Alfredo Pedullà] - alexium_alessio : @AlfredoPedulla Zaniolo non andrà alla Juventus se non per una cifra di almeno 50/60 milioni. La Juventus sta con le pezze Pedulla' dai... ?? - ClaudioAgos : RT @MatthijsPog: ?? Zaniolo, oggi non ci sono piste estere: vuole solo la Juve. [Alfredo Pedullà] - DanyRoss70 : RT @MatthijsPog: ?? Zaniolo, oggi non ci sono piste estere: vuole solo la Juve. [Alfredo Pedullà] - germanocassese : RT @MatthijsPog: ?? Zaniolo, oggi non ci sono piste estere: vuole solo la Juve. [Alfredo Pedullà] -