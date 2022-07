Pubblicità

Il suo Milan mise la freccia nelle ultime sette partite, quello dinon ha più perduto un colpo nelle ultime sei. Le analogie fra il Diavolo di Albertoe quello della scorsa stagione più o meno finiscono qui, ma quel periodo è giustamente e ...Paolo Maldini ha paragonato il trionfo del Milan di Stefanoa quello di Mr . Albertoche nel 1999 vinse uno scudetto all'ultima giornata in un testa a testa contro la Lazio. Un ... Zaccheroni: "Pioli subito a muso duro coi giocatori, c'è il rischio pancia piena. L'uomo simbolo Tonali" In certi casi è meglio essere sinceri fino alla brutalità che girare intorno all’argomento con sofisticati ragionamenti. Da qualche ora si chiacchiera nel mondo Milan di ...In questi giorni sta andando in scena il "41esimo meeting estate isola d'Ischia". Un incontro di 3 giorni al centro dei quali si tratta di calcio e fair ...