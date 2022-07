(Di domenica 3 luglio 2022) Inizialmente l’incontro per il RawChampionship avrebbe dovuto avere come protagoniste la campionessae la sfidante Rhea Ripey: l’incontro tra le due aveva tutte le premesse per essere lo “showstealer” della serata, ma un infortunio ha purtroppo fermato il Nightmare della WWE, dunquesi è guadagnata l’occasione (rimasta vacante) di tentare l’assalto al titolo. Purtropo per lei però, almeno per questa volta ‘Mella wasn’t’ ehato la cintura. Too strongaveva già ricordi positivi in merito aIn The, visto che nel 2017 riuscì (con un aiutino) a vincere la valigetta femminile, incassandola poi subito dopo ...

Zincoritorna : @smooth_fus @danielfacm Ahimè la wwe ora è questo. Da anni. Solo qualche lampo ogni tanto in mezzo al nulla.

...ogni caso dimostrare di essere molto di più rispetto all'appellativo di 'donna più bella della'. Le due infatti, inizialmente molto amiche, sembrano non avere piùsu cui andare d'accordo e ...Cena è riuscito a diventare il vero volto della, dentro e all'infuori del ring, esaudendo centinaia e centinaia di "Make a Wish" e non avendoda invidiare a mostri sacri del business come ... WWE: Nulla da fare per Carmella, Bianca Belair conserva il Raw Women’s Championsip a Money In The Bank Con un video che ha ancora molto di oscuro, i fan del WWE Universe hanno cominciato ad ipotizzare chi si possa nascondere dietro un nuovo debutto in WWE ...MONEY IN THE BANK 2022 info streaming video e tv: in palio le cinture femminili così come il titolo degli Stati Uniti e l'Undisputed tag team championship ...