WWE: Alla fine di MITB Happy Corbin ha attaccato Pat McAfee e ha accettato la sfida per SummerSlam (Di domenica 3 luglio 2022) Per Happy Corbin non c’è stata gloria a Money In The Bank, così come non c’è stata gloria nell’ultimo periodo dove ha perso il feud contro Madcap Moss, ha fallito la qualificazione al ladder match e l’unica consolazione avuta è stata la vittoria della battle royal di SmackDown questo venerdì, una vittoria al momento fine a se stessa. In tutto ciò si è inserito Pat McAfee che dal tavolo di commento ha spesso parlato male di Corbin, fino a sfidarlo per un match a SummerSlam, sfida a cui l’ex Lone Wolf non ha mai risposto prima di stanotte. Pat demolito Pat McAfee e Michael Cole avevano da poco concluso la telecronaca del Premium Live Event, sul ring c’era ancora Theory sulla scala a scattarsi i selfie, quando ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 3 luglio 2022) Pernon c’è stata gloria a Money In The Bank, così come non c’è stata gloria nell’ultimo periodo dove ha perso il feud contro Madcap Moss, ha fallito la qualificazione al ladder match e l’unica consolazione avuta è stata la vittoria della battle royal di SmackDown questo venerdì, una vittoria al momentoa se stessa. In tutto ciò si è inserito Patche dal tavolo di commento ha spesso parlato male di, fino arlo per un match aa cui l’ex Lone Wolf non ha mai risposto prima di stanotte. Pat demolito Pate Michael Cole avevano da poco concluso la telecronaca del Premium Live Event, sul ring c’era ancora Theory sulla scala a scattarsi i selfie, quando ...

