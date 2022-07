Wimbledon 2022 | Nick Kyrgios risponde alle accuse di Tsitsipas | “È stato lui a creare il circo | a ruoli invertiti sarei stato squalificato”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Il match di ieri sera sul Court 1 ditrae Stefanosha lasciato inevitabilmente degli strascichi ed i due protagonisti non se le sono mandate a dire nella conferenza stampa di fine incontro. Il greco, uscito sconfitto dalla partita in quattro set, ha definito un bullo l’australiano per le sue provocazioni. “Non so cosa dire. Non sono sicuro di come posso averlo bullizzato. Èlui a tirarmi le p, èlui a colpire uno spettatore. Non ho fatto niente, a parte discutere con l’arbitro di sedia. Non ho fatto nulla di irrispettoso nei confronti di Stefanos“, la prima risposta didel greco. “arrabbiato ...