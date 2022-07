Wimbledon 2022, day 7: ottavi con Sinner-Alcaraz, Djokovic affamato di vittorie (Di domenica 3 luglio 2022) Per la prima volta nella centenaria storia di Wimbledon si giocherà anche nella domenica della prima settimana. L’organizzazione del torneo ha infatti deciso di abbandonare la tradizione della giornata di riposo nel Middle Sunday. E nel giorno in cui saranno celebrati anche i 100 anni del Centre Court, prenderanno il via gli ottavi di finale dei Championships, con ben otto partite di singolare in programma: quattro per il tabellone maschile e quattro per quello femminile. GLI ottavi FEMMINILI Ad aprire le danze nel day 7 sarà la sfida tra Caroline Garcia e Marie Bouzkova, che andrà in scena sul Campo 2 a partire dalle ore 12. La francese è reduce da otto vittorie consecutive e dal titolo conquistato a Bad Homburg; la ceca però ha vinto l’unico precedente: 6-3 6-0 agli ottavi di Eastbourne del ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Per la prima volta nella centenaria storia disi giocherà anche nella domenica della prima settimana. L’organizzazione del torneo ha infatti deciso di abbandonare la tradizione della giornata di riposo nel Middle Sunday. E nel giorno in cui saranno celebrati anche i 100 anni del Centre Court, prenderanno il via glidi finale dei Championships, con ben otto partite di singolare in programma: quattro per il tabellone maschile e quattro per quello femminile. GLIFEMMINILI Ad aprire le danze nel day 7 sarà la sfida tra Caroline Garcia e Marie Bouzkova, che andrà in scena sul Campo 2 a partire dalle ore 12. La francese è reduce da ottoconsecutive e dal titolo conquistato a Bad Homburg; la ceca però ha vinto l’unico precedente: 6-3 6-0 aglidi Eastbourne del ...

