Willy Duarte | il legale della madre | Attendiamo la sentenza con serenità

Secondo l'avvocato Domenico Marzi 'gli elementi raccolti su questa tragica vicenda sono univoci'. Il giovane venne massacrato di botte nel settembre 2020 a ColleferroA 22 mesi dalla morte diMonteiro, il 4 luglio la corte d'assise di Frosinone stabilirà chi dei quattro imputati nel processo, ha colpito e ucciso il 21enne di Paliano, e se lo ha fatto con l'intenzione di ...La famiglia: "Attendiamo con serenità questa sentenza così come abbiamo affrontato l'intero processo. Gli elementi raccolti su questa tragica vicenda sono a mio avviso univoci" ...L'avvocato della donna ha parlato in vista del verdetto per il pestaggio mortale di Colleferro atteso per il 4 luglio dai giudici della Corte d'Assise di Frosinone ...