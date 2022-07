Volley, VNL femminile 2022: la Serbia supera il Giappone, Usa la spuntano con la Turchia (Di domenica 3 luglio 2022) Grande spettacolo nella notte italiana nelle sfide di Volley Nations League (VNL) femminile 2022. A Calgary, in Canada, la Serbia di coach Daniele Santarelli batte il Giappone 3-1 (22-25, 25-20, 25-19, 25-22) e chiude in bellezza il girone. Le nipponiche, dopo una lunga serie di imbattibilità, incassano la terza sconfitta, ma grazie al quarto posto in classifica con una partita ancora da giocare la qualificazione alle Finals è già certa. Le campionesse del mondo in carica, trascinate da Katarina Lazovic (22 punti), crescono di partita in partita e salgono così al quinto posto della classifica con 8 vittorie e 4 sconfitte, in attesa degli ultimi match che chiuderanno il girone. Non era in palio la qualificazione ma sicuramente una vittoria di peso nella sfida tra Turchia e Usa, vinta ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Grande spettacolo nella notte italiana nelle sfide diNations League (VNL). A Calgary, in Canada, ladi coach Daniele Santarelli batte il3-1 (22-25, 25-20, 25-19, 25-22) e chiude in bellezza il girone. Le nipponiche, dopo una lunga serie di imbattibilità, incassano la terza sconfitta, ma grazie al quarto posto in classifica con una partita ancora da giocare la qualificazione alle Finals è già certa. Le campionesse del mondo in carica, trascinate da Katarina Lazovic (22 punti), crescono di partita in partita e salgono così al quinto posto della classifica con 8 vittorie e 4 sconfitte, in attesa degli ultimi match che chiuderanno il girone. Non era in palio la qualificazione ma sicuramente una vittoria di peso nella sfida trae Usa, vinta ...

