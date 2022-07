Volley Nations League femminile 2022 | Belgio sorprende Giappone | Bulgaria batte Polonia | Germania eliminata

(Di domenica 3 luglio 2022) Iltrova unante vittoria contro ilnel corso della terza settimana di competizione per quanto riguarda la. La formazione europea trova infatti solo la quarta vittoria nel torneo (e tutte in cinque set) contro le nipponiche, che invece sono quinte con otto affermazioni. Sugli scudi Herbots Britt, che realizza 29 punti ed è top scorer di giornata superando il capitano avversario Koga Sarina, che si ferma a 24: 25-16, 18-25, 25-19, 11-25, 15-10 il risultato finale, che non consente, comunque, aldi schiodarsi dalla penultima posizione. In contemporanea si è giocata, in cui le prime si sono imposte nel primo parziale, ...

Pubblicità

sportface2016 : #VolleyNationsLeague femminile, la #Germania cade contro gli #USA e viene eliminata - zazoomblog : Volley femminile Nations League 2022: tabellone Final Eight. Italia-Cina agli ottavi. Date programma tv - #Volley… - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: RISULTATI Volley Nations League femminile 2022: Belgio sorprende Giappone, Bulgaria batte Polonia #CORONAVIRUS @istsups… - ParliamoDiNews : RISULTATI Volley Nations League femminile 2022: Belgio sorprende Giappone, Bulgaria batte Polonia #CORONAVIRUS… - sportface2016 : #VolleyballNationsLeague femminile: il #Belgio sorprende il #Giappone, #Bulgaria batte #Polonia -

Il Belgio trova una sorprendente vittoria contro il Giappone nel corso della terza settimana di competizione per quanto riguarda laLeague femminile 2022 . La formazione europea trova infatti solo la quarta vittoria nel torneo (e tutte in cinque set) contro le nipponiche, che invece sono quinte con otto affermazioni.La Nazionale italiana diha piegato per tre set a zero la Thailanda nell'ultima partita valida per la fase preliminare dellaLeague. Le campionesse d'Europa in carica, guidate da Paola Egonu, si sono imposte ...Si è delineato il tabellone della Final Eight della Nations League 2022 di volley femminile, che andrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 13 al 17 luglio. Le migliori otto formazioni della fase prelimin ...L'Italia ha concluso al terzo posto la fase preliminare della Nations League 2022 di volley femminile. Le Campionesse d'Europa hanno conquistato 10 vittorie e 29 punti in 12 partite disputate. Gli USA ...