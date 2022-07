Volley femminile, Nations League 2022: l’Italia sfiderà la Cina ai quarti di finale. Il possibile tabellone (Di domenica 3 luglio 2022) l’Italia ha concluso al terzo posto la fase preliminare della Nations League 2022 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno conquistato 10 vittorie e 29 punti in 12 partite disputate. Gli USA hanno guadagnato il primo posto (10 vittorie e 29 punti, ma con ancora la sfida alla Germania da disputare e un quoziente set migliore), mentre il Brasile termina in seconda posizione (10 vittorie e 29 punti, precede le azzurre poiché ha perso un set in meno). La nostra Nazionale si può così lanciare così con ottimismo verso la Final Eight, che andrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 13 al 17 luglio. Paola Egonu e compagne scenderanno in campo il 13 luglio (orario da definire) per fronteggiare la Cina nei quarti di finale. Le asiatiche ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)ha concluso al terzo posto la fase preliminare delladi. Le Campionesse d’Europa hanno conquistato 10 vittorie e 29 punti in 12 partite disputate. Gli USA hanno guadagnato il primo posto (10 vittorie e 29 punti, ma con ancora la sfida alla Germania da disputare e un quoziente set migliore), mentre il Brasile termina in seconda posizione (10 vittorie e 29 punti, precede le azzurre poiché ha perso un set in meno). La nostra Nazionale si può così lanciare così con ottimismo verso la Final Eight, che andrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 13 al 17 luglio. Paola Egonu e compagne scenderanno in campo il 13 luglio (orario da definire) per fronteggiare laneidi. Le asiatiche ...

