Volley femminile, l’Italia travolge la Thailandia: Egonu e Pietrini show in Nations League, 3° posto verso la Final Eight (Di domenica 3 luglio 2022) l’Italia ha travolto la Thailandia con un perentorio 3-0 (25-20; 25-; 25-14) nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League 2022 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte in maniera schiacciante a Sòfia (Bulgaria), infilando così l’ottava vittoria consecutiva nella prestigiosa manifestazione internazionale itinerante. La partita è stata a senso unico: le azzurre hanno giganteggiato in attacco e al servizio, offrendo grandia efficacia col sistema muro-difesa. La nostra Nazionale conclude questa fase al terzo posto in classifica generale (10 vittorie e 29 punti in 12 partite disputate), alle spalle degli USA (11 successi e 29 punti, devono ancora sfidare la Germania) e del Brasile (10 vittorie e 29 punti, le sudamericane precedono le ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)ha travolto lacon un perentorio 3-0 (25-20; 25-; 25-14) nell’ultima partita della fase preliminare della2022 di. Le Campionesse d’Europa si sono imposte in maniera schiacciante a Sòfia (Bulgaria), infilando così l’ottava vittoria consecutiva nella prestigiosa manifestazione internazionale itinerante. La partita è stata a senso unico: le azzurre hanno giganteggiato in attacco e al servizio, offrendo grandia efficacia col sistema muro-difesa. La nostra Nazionale conclude questa fase al terzoin classifica generale (10 vittorie e 29 punti in 12 partite disputate), alle spalle degli USA (11 successi e 29 punti, devono ancora sfidare la Germania) e del Brasile (10 vittorie e 29 punti, le sudamericane precedono le ...

