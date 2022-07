Violenza alla metro di Milano: immigrato senza biglietto prende a pugni un dipendente dell’Atm (Di domenica 3 luglio 2022) Ancora un’aggressione al personale dei mezzi pubblici. È avvenuto alla metro di Milano. La Polmetro è riuscita a rintracciarlo alla fermata metro di Cadorna. Si tratta di un egiziano di 20 anni, regolare, ora è indagato a piede libero per lesioni e oltraggio. L’uomo ha aggredito un operatore 38enne di Atm che si trovava nel gabbiotto all’ingresso della stazione e che poi è stato ricoverato e dimesso con quattro giorni di prognosi. metro di Milano, aggressione alla metro Il fatto è avvenuto ieri alla stazione della metropolitana “Bonola”. L’immigrato era senza biglietto e, dopo aver saltato i tornelli, nonostante i ripetuti richiami ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 luglio 2022) Ancora un’aggressione al personale dei mezzi pubblici. È avvenutodi. La Polè riuscita a rintracciarlofermatadi Cadorna. Si tratta di un egiziano di 20 anni, regolare, ora è indagato a piede libero per lesioni e oltraggio. L’uomo ha aggredito un operatore 38enne di Atm che si trovava nel gabbiotto all’ingresso della stazione e che poi è stato ricoverato e dimesso con quattro giorni di prognosi.di, aggressioneIl fatto è avvenuto ieristazione dellapolitana “Bonola”. L’erae, dopo aver saltato i tornelli, nonostante i ripetuti richiami ...

rulajebreal : La teoria della “sostituzione etnica” è stata usata da suprematisti come giustificazione per compiere stragi…Allo s… - AlexBazzaro : 25 anni di #HongKong alla Cina. Libertà soppressa, arresti e violenza. Perché il regime comunista di Pechino che pi… - SecolodItalia1 : Violenza alla metro di Milano: immigrato senza biglietto prende a pugni un dipendente dell’Atm… - giovannidalloli : RT @HariSel95300131: @Principe_dUcria Certo, alla violenza non c'è limite. Ma se gli UA hanno usato le armi fuori da UA, vuol dire che hann… - Franco59946847 : @GiorgiaMeloni Patrioti! Che ridicolaggine. Guarda che i tuoi cosiddett patrioti,tranne le frange estreme,davanti a… -